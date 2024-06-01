اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024

اختتمت فعاليات المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل2024، الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع رعاية هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بنجاح باهر وإقبال واسع من الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

وكرم الدكتور هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الأستاذ بلال البرماوي الرئيس التنفيذي للشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، رعاة المعرض وقدم لهم دروعاً تقديرية مثمناً لهم المشاركة في هذا المعرض النوعي المتخصص.

وشارك في المعرض أكثر من 150 عارضاً محلياً ودولياً، عرضوا أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المتعلقة بالإعاقة والتأهيل، وأقيمت عدد من الجلسات التوعوية وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وألعاب وأنشطة ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في جناحها الخاص بالمعرض مبادراتها وبرامجها المتنوعة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، إضافة إلى تعريف زوار المعرض بخدماتها المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات التأهيل والرعاية والدعم النفسي، وكيفية الاستفادة منها.

ويعد المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل الذي نظمته الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات حدثاً هاماً يساهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش حياة كريمة وحقق أهدافه في تعريف المجتمع بآخر التطورات والابتكارات في مجال الإعاقة والتأهيل ووفر منصة للتواصل مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.