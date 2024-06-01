شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ضيوف الرحمن.. تواصل استقبال الحجاج القادمين عبر ميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

استقبال الحجاج

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي.وتم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم بيسر وسهولة.وأشاد عدد من الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، بالجهود العظيمة التي تقدمها حكومة المملكة وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير لهم.