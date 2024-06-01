شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 97 مخالفة على الأسواق والمراكز التجارية بطريف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، تنفيذ 679 جولة رقابية خلال شهر مايو الماضي.
وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت في محافظة طريف.
بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.
وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت في محافظة طريف.
الجولات الرقابية في طريفوأسفرت عن تحرير 97 مخالفة، فيما أكَّدت بلدية محافظة طريف حرصها على متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.
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تعزيز السلامة الغذائيةوكذلك التوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.