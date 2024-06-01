شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 97 مخالفة على الأسواق والمراكز ‏التجارية بطريف والان نبدء بالتفاصيل

الجولات الرقابية في طريف

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تعزيز السلامة الغذائية

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، تنفيذ 679 جولة رقابية خلال شهر مايو الماضي.وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمراكز ‏التجارية ومنافذ البيع بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع ‏مستوى الامتثال ‏لدى الأفراد والمنشآت في محافظة طريف.وأسفرت عن تحرير 97 مخالفة، فيما أكَّدت بلدية محافظة طريف حرصها على متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.وكذلك التوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم.ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.