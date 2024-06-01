شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف قرص.. ضبط شخصين بالجوف لترويجهما الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما (21,974) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
طريقة الإبلاغ عن مهربي المخدرات في السعوديةهذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
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كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.