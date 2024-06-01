اخبار السعوديه

21 ألف قرص.. ضبط شخصين بالجوف لترويجهما الإمفيتامين المخدر

0 نشر
واس - الجوف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف قرص.. ضبط شخصين بالجوف لترويجهما الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما (21,974) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن مهربي المخدرات في

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

أخبار متعلقة

 

"الشؤون الإسلامية" تحتفل بتخريج طلاب المعهد الإسلامي في السنغال
تحرير 97 مخالفة على الأسواق والمراكز ‏التجارية بطريف
وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا