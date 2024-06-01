شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف قرص.. ضبط شخصين بالجوف لترويجهما الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

طريقة الإبلاغ عن مهربي المخدرات في السعودية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما (21,974) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.