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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تحتفل بتخريج طلاب المعهد الإسلامي في السنغال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال، حفل تخريج الدفعة الثلاثين لطلاب المعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا لعام 1445هـ، وتكريم المتفوقين من الطلاب والطالبات.
وحضر الحفل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والملحق الديني بالسفارة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، ومدير المعهد الشيخ منصور بن معضد العجمي.
يذكر، أن المعهد الإسلامي العالي بلوغا بالسنغال يقدم خدماته إلى 11 دولة مجاورة وهي غينيا بيساو وغينيا كوناكري وسيراليون وغامبيا ومالي وبوركينافاسو والكامرون وموريتانيا وكوت ديفوار وليبيريا.
ويعد أحد أهم المعالم الإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتسعى من خلاله إلى تحقيق رسالة المملكة العربية السعودية القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح ونشر العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام.
وحضر الحفل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والملحق الديني بالسفارة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، ومدير المعهد الشيخ منصور بن معضد العجمي.
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المعهد الإسلامي العاليوعقب الحفل قام وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بجولة تفقدية للوقوف على الفصول الدراسية للطلاب والطالبات بالمعهد، والمكتبة العلمية وقاعات المحاضرات.
يذكر، أن المعهد الإسلامي العالي بلوغا بالسنغال يقدم خدماته إلى 11 دولة مجاورة وهي غينيا بيساو وغينيا كوناكري وسيراليون وغامبيا ومالي وبوركينافاسو والكامرون وموريتانيا وكوت ديفوار وليبيريا.
ويعد أحد أهم المعالم الإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتسعى من خلاله إلى تحقيق رسالة المملكة العربية السعودية القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح ونشر العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام.