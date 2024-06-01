الشرقية تتصدر المناطق في مطاعم الحمية ومكة الأعلى بتقديم الوجبات

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- بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت المنطقة الشرقية بقية المناطق بأكبر عدد من محلات الحمية بـ43 محلا، بينما كان أكبر عدد من محلات تقديم الأطعمة في منطقة مكة المكرمة، أما أكبر عدد من المقاهي فكان في الرياض بـ 1295 مقهى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت المنطقة الشرقية بقية المناطق بأكبر عدد من محلات الحمية بـ43 محلا، بينما كان أكبر عدد من محلات تقديم الأطعمة في منطقة مكة المكرمة، أما أكبر عدد من المقاهي فكان في الرياض بـ 1295 مقهى. وأظهر تقرير عدد المطاعم والكافتيريات ومحلات تقديم الأطعمة حسب تصنيف نوع الأطعمة الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتاريخ 21 مايو 2023، أن إجمالي محلات تقديم خدمات الأطعمة بكافة أنواعها في السعودية بلغ 71361 محلا، وأن العدد الأكبر من محلات تقديم الأطعمة هو من نصيب المطاعم غير محددة التصنيف بـ 29512 محلا، تليها الكافتيريات بـ 26572 محلا ثم المطاعم المختصة بـ8374 محلا ورابعا المقاهي بـ5109 مقاه.

الشؤون البلدية والقروية والإسكان 21 مايو 2023

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