ضبط 16,161 مخالفا وإحالة 29,823 لبعثاتهم الدبلوماسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، لضبط 16,161 مخالفا وترحيل 13,252، وإحالة 29,823 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الماضي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، لضبط 16,161 مخالفا وترحيل 13,252، وإحالة 29,823 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الماضي. نتائج الحملات: 16,161 إجمالي عدد المخالفين

10,575 مخالفا لنظام الإقامة

3726 مخالفا لنظام أمن الحدود

1860 مخالفا لنظام العمل

%39 منهم يمنيو الجنسية

%57 إثيوبيو الجنسية

%04 جنسيات أخرى

22 شخصا خلال محاولة الخروج

7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل

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