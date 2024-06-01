شكرا لقرائتكم خبر بدء مشروع ردم وتحصين الآبار في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة في تنفيذ أعمال مشروع ردم وتحصين الآبار غير المعروف أصحابها، وتستمر مدة التنفيذ 36 شهرا ميلاديا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة في تنفيذ أعمال مشروع ردم وتحصين الآبار غير المعروف أصحابها، وتستمر مدة التنفيذ 36 شهرا ميلاديا. وبلغ إجمالي عدد الآبار التي رفعت من اللجان المحلية حتى الآن 103 آبار، واعتمدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وتعميد المقاول المنفذ بالبدء في أعمال الردم والتحصين لهذه الآبار حسب طريقة معالجة كل بئر.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء مشروع ردم وتحصين الآبار في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.