شكرا لقرائتكم خبر ضبط عصابة جديدة لترويج حملات حج وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة العاصمة المقدسة على مقيمين من الجنسية المصرية، لترويجهما حملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توفير سكن ونقل وتأمين هدي، بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت مؤخرا على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، لترويجهم حملات حج وهمية ومضللة تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح بالحج بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تعليمات الأمن العام:

- عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية والتي تدعي: