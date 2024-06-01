إتاحة حجز المواعيد الافتراضية للاستشارات الصيدلانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تسخير التقنية لخدمة المرضى، أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، خدمة حجز موعد للاستشارات الصيدلانية الافتراضية، التي تتيح للمستفيدين التواصل مع أحد مقدمي الرعاية الصيدلانية بالمستشفى لتلبية احتياجاتهم والإجابة على تساؤلاتهم دون الحاجة إلى زيارة المستشفى، وذلك في إطار التزام التخصصي الدائم بتسخير التقنية لتعزيز تجربة المريض وكفاءة التشغيل والاستدامة، ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ولإتاحة خدماته لشريحة أوسع من المستفيدين.

وتمكن الخدمة المستفيدين من الرعاية الصحية للتخصصي من حجز موعد افتراضي عبر تطبيق «التخصصي»، للتحدث إلى الصيدلي والحصول على إجابة لاستفساراتهم حول البدائل المتاحة للأدوية، أو تغيير الشكل الصيدلاني للدواء، أو تغيير جرعات الدواء وعدد مرات تناوله، بما يضمن حصولهم على الاستشارات الصيدلانية في الوقت الملائم من منازلهم.

وأوضحت إدارة خدمات الرعاية الصيدلانية بالمستشفى أن حجز مواعيد الاستشارة الصيدلانية الافتراضية يتم من خلال تطبيق «التخصصي» المتاح عبر الهواتف الذكية، حيث يظهر لمستخدم التطبيق خيار الرعاية الافتراضية الذي يتيح حجز استشارة صيدلانية افتراضية بيسر.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف للسنة الثانية على التوالي بالمركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط.

الخدمة الجديدة: