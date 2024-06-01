تمرينات عسكرية تتصدى لتهديدات الطائرات المسيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان ونيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي؛ يوم المراقبة المميز للتمرين المشترك متعدد الجنسيات «إيفيس 2024»، وختام مشاركة وحدات من القوات المسلحة في التمرين، الذي نفذت مناوراته في معسكر كارتال بمدينة إزمير بتركيا، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ونفذت القوات المشاركة في ختام التمرين، عددا من السيناريوهات القتالية والمناورات الميدانية، والتي اشتملت على عمليات الإسناد الجوي القريب، والرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة باستخدام الذخيرة الحية، إلى جانب عمليات البحث والإنقاذ، والتصدي لتهديدات الطائرات المسيرة.

ونجحت وحدات القوات المسلحة في تحقيق أهدافها من المشاركة في التمرين، التي تمثلت في التدريب على التخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة، إلى جانب تطوير التعاون بين الوحدات المشاركة لمواجهة التهديدات غير التقليدية.