شكرا لقرائتكم خبر ترميز الأمتعة يجنب الحجاج ساعات الانتظار بالمطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم «مبادرة طريق مكة» التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج «رؤية المملكة»، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، خدمة فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لتجنب الانتظار عند نقاط تسلم الحقائب ووصولها دون عناء إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتبدأ عملية «الترميز» التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الموقع المخصصة للمبادرة في مدينة أبيدجان، بفرز الأمتعة ووضع ملصقات عليها، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، وإعطاء الحاج بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.

وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتهدف خدمة «الترميز» إلى وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، وتوفير الجهد والوقت وتخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.

مبادرة طريق مكة:

إحدى مبادرات وزارة الداخلية.

ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام.

الهيئة العامة للطيران المدني.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

تنفذ للعام السادس بالتعاون مع: