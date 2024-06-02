شكرا لقرائتكم خبر اعتماد برامجي لماجستير القرآن بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد البرامجي الكامل لبرنامجين من برامجها الأكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد».

وأوضح عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور سالم القرني، أن البرنامجين الأكاديميين هما برنامج ماجستير القرآن وعلومه، وماجستير العقيدة، بكلية الشريعة وأصول الدين، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يأتي امتدادا لسلسلة من اعتمادات وطنية ودولية أحرزتها الجامعة لمختلف برامجها بمختلف درجاتها العلمية، انعكاسا لما تبذله من جهود في سبيل التطوير المستمر لجودة المخرجات التعليمية.

وأضاف بأنه تم اعتماد ما نسبته 59% من برامج الجامعة فيما تخضع بقية البرامج لإجراءات الاعتماد البرامجي.