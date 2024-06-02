جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الطائف حسب تصنيف Round University Ranking RUR العالمي لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وارتقائها؛ على مركز متميز في نتائج تصنيف الجامعات العالمية لعام 2024، إذ حلت الجامعة في المرتبة الخامسة بين الجامعات السعودية والمرتبة الـ831 عالميا؛ لتقفز 300 مرتبة في جولة ومؤشر تنصيف الجامعات العالمية والأعلى في العام الحالي.

وأكدت الجامعة أن التنصيف يماشى مع مؤشر التقدم المتميز الذي تصدرت به في الجامعة المشهد العلمي بأعلى معايير الجودة في العمليتين الأكاديمية والبحثية؛ إذ يعد هذا التميز نجاحا منقطع النظير، بالمقارنة بغيرها من الجامعات المماثلة في جميع أنحاء دول العالم؛ مشيرة إلى أن هذا التصنيف يضاعف الجهد والمسؤولية العلمية الملقاة، للمنافسة العالمية، ومواصلة التقدم وتحقيق الطموح بالشكل المناسب والملائم للمكانة الدولية التي تحتلها المملكة.

من جهته أعرب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الدكتور ولاء الصانع، أن ما تحظى به الجامعة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة لقطاعات التعليم بهدف تطوير المخرجات التعليمية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال، حيث يعد هذا التصنيف ضمن الإنجازات الجديدة لعام 2024؛ على المستويين المحلي والعالمي؛ في ظل سعي الجامعة لتحقيق معايير الجودة العالمية وأعلى المؤشرات.