ريادة عالمية للمملكة في تعزيز الابتكار بمجالات التقنيات المتقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة ريادة عالمية في تعزيز الابتكار المسؤول في مجالات التقنيات المتقدمة، الذي يكفل تحقيق التوازن ما بين مناقشة مستقبل التقنية وتأثيرها العميق على المجتمع، وضمان استفادة الجميع من التقدم التقني مع الحفاظ على قيمنا وأمننا، في ظل ما يعيشه عالمنا المعاصر من ثورة تقنية متقدمة في مختلف المجالات التقنية، وفي مقدمتها تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري بشأن السلامة على الإنترنت G2G المنعقد خلال قمة #ATxSummit، التي تنظمها هيئة تطوير المعلومات والاتصالات والإعلام في سنغافورة تحت شعار «إعادة صياغة التقنية لمستقبل أفضل»، بحضور عدد من وزراء الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي والخبراء والمختصين في البيانات والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، بجهود سدايا في تحقيق التوازن ما بين متابعة تأثير التقنيات وتحقيق الفائدة منها، ومن ذلك ما توفره مبادرة البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية التي قدمت للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال كمنصة للتجريب والنمو، مع الحرص البالغ على ضمان خصوصية البيانات.

وقال: تقدم هذه المبادرة توجيها ومرونة تنظيمية وبيئة اختبارية تعاونية؛ مما يجعلها نموذجا يحتذى به في التطوير التقني المسؤول، وهذا ينطوي على إيجاد بيئات تمكن أصحاب المصلحة في المجال من تطوير تقنيات رائدة مع إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية وسلامة المستخدم.

من كلمة رئيس سدايا: