شكرا لقرائتكم خبر ريادة عالمية للمملكة في تعزيز الابتكار بمجالات التقنيات المتقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري بشأن السلامة على الإنترنت G2G المنعقد خلال قمة #ATxSummit، التي تنظمها هيئة تطوير المعلومات والاتصالات والإعلام في سنغافورة تحت شعار «إعادة صياغة التقنية لمستقبل أفضل»، بحضور عدد من وزراء الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي والخبراء والمختصين في البيانات والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، بجهود سدايا في تحقيق التوازن ما بين متابعة تأثير التقنيات وتحقيق الفائدة منها، ومن ذلك ما توفره مبادرة البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية التي قدمت للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال كمنصة للتجريب والنمو، مع الحرص البالغ على ضمان خصوصية البيانات.
وقال: تقدم هذه المبادرة توجيها ومرونة تنظيمية وبيئة اختبارية تعاونية؛ مما يجعلها نموذجا يحتذى به في التطوير التقني المسؤول، وهذا ينطوي على إيجاد بيئات تمكن أصحاب المصلحة في المجال من تطوير تقنيات رائدة مع إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية وسلامة المستخدم.
من كلمة رئيس سدايا:
- التعاون التقني عبر مشاركة قواعد البيانات وإجراء البحوث المشتركة سيعزز من دفاعاتنا.
- الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين تعد عاملا رئيسا في تعزيز الحلول الشاملة.
- القمة العالمية للذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة لمشاركة أفضل الممارسات وتشكيل جبهة موحدة إزاء هذه التهديدات الرقمية.
- إيجاد مشهد تقني متصف بالتقدم والأمان من خلال مزيج من الابتكار التنظيمي والمشاركة المجتمعية والتعاون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريادة عالمية للمملكة في تعزيز الابتكار بمجالات التقنيات المتقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.