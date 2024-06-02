جلسات حوارية مثرية لتطوير الإعلانات الرقمية وتحفيز المبدعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لاستشراف المستقبل وتعزيز وتطوير القطاع، واصلت فعاليات «IgniteThe Ads» الإعلانات الرقمية يومها الثالث على التوالي، التابعة لمجلس المحتوى الرقمي، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جلساتها الحوارية مع المختصين والخبراء والمهتمين في قطاع الإعلانات الرقمية، إذ يجتمع رواد الأعمال والمدراء التنفيذيون والمستثمرون في مناطق متنوعة: كمنطقة التواصل، مساحة الإعلانات، والمتحدثين، نحو اكتشاف فرص جديدة للتعاون والابتكار.
وتمحورت أولى الجلسات حول بناء شراكات محتوى ناجحة، الذي أكد فيها الرئيس العالمي للرياضة والترفيه والثقافة في EssenceMediacom ميشا شير، أن تحقيق النجاح لأي مشروع، يتطلب التعاون مع الشركاء الذين يتوافقون مع الأهداف والقيم، والتأكد من أن ما تقدمه يلبي التوقعات والمعايير المطلوبة.
مشيرا إلى أهمية النظر في كيفية تحويل المحتوى الذي تقدمه إلى مصدر مستدام للربح، خلال نماذج عمل مبتكرة أو استراتيجيات تسويقية فعالة.
وقال: «إن التعاون مع مبدعين آخرين يمكن أن يفتح فرصا جديدة للإبداع والابتكار، ويسمح بتبادل الخبرات والمعارف، مما يعزز من جودة ونجاح المشاريع المشتركة».
من النقاشات الحوارية
- تطوير تقنية إعلانية جديدة يسهل وصول المعلنين إلى الجمهور المستهدف بدقة وكفاءة.
- تبسيط عملية الاستهداف لضمان وصول الرسائل الإعلانية إلى الأشخاص المناسبين.
- دمج التقنيات المختلفة لتوفير حلول شاملة ومتكاملة للإعلانات الرقمية.
- استخدام ملفات تعريف الارتباط لجمع البيانات وتتبع المستخدمين لأغراض إعلانية، ستصبح غير متاحة هذا العام.
- هذا التغيير سيؤثر بشكل كبير على كيفية جمع وتحليل البيانات للإعلانات الرقمية.
- الذكاء الاصطناعي يساعد في تقديم الصور والفيديو بأكثر من شكل، ويتوافق مع بيانات العملاء واهتماماتهم.
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