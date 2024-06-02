مبادرة لتدريب 2743 معلما ومعلمة على الإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت إدارة التعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم في محافظات المنطقة، فعاليات مبادرة «حياة للإسعافات الأولية، التي وجه أمير المنطقة بتنفيذها في المدارس أخيرا.

وأوضح مدير تعليم المنطقة فهد عقالا، أن المبادرة استهدفت في مجملها 2743 معلما ومعلمة، 20872 طالبا وطالبة؛ حيث استهدفت 463 معلما ومعلمة، و3400 طالب وطالبة في تعليم عسير، و440 معلما ومعلمة، 4009 طلاب وطالبات بتعليم بيشة، وفي تعليم محايل عسير استفاد منها 761 معلما ومعلمة، و6831 طالبًا وطالبة، و142 معلما ومعلمة، و1134 طالبا وطالبة بتعليم سراة عبيدة، و200 معلم ومعلمة، و1041 طالبا وطالبة بتعليم ظهران الجنوب، فيما استهدفت في تعليم رجال ألمع، 285 معلمًا ومعلمةً، و2401 طالب وطالبة، و452 معلما ومعلمة، و2056 طالبا وطالبة في تعليم النماص.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تأهيل وتدريب الموجهين الصحيين والموجهات الصحيات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ومحافظاتها على الإسعافات الأولية، إلى جانب نشر ثقافة الإسعافات في المجتمع المحلي، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة نفذت مطلع شوال الماضي، واختتمت في الثامن من ذي القعدة الحالي.