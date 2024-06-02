2313 جولة رقابية برياض الخبراء

وأكدت بلدية محافظة رياض الخبراء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.
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