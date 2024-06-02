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2313 جولة رقابية برياض الخبراء

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نفّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء، خلال الربع الأول من 2024 م 2313 جولة رقابية تفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت، وأسفرت عن تسجيل 263 مخالفة.

وأكدت بلدية محافظة رياض الخبراء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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