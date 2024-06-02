شاهد.. كمين أمني للقبض على مقيمين لترويجهما مادة " الشبو" المخدر في الرياض .. والكشف عن جنسيتهما

- 1/2
- 2/2
1890d356-ab02-45fa-b0a0-692df299b3ed
صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) .
وأظهر مقطع فيديو بثه سناب الداخلية ، حيث نصب أفراد شرطة الرياض كمينا لأحد المروجين ومراقبته ، ثم مداهمته أثناء بيعه للمخدرات لأحد الاشخاص التابع للأمن .
وقامت الشرطة بضبطه ثم مداهمة الاستراحة التي تم اتخاذها وكرا بمساعدة زميله وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) .
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما . وإحالتهما إلى النيابة العامة.