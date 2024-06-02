اخبار السعوديه

شاهد.. كمين أمني للقبض على مقيمين لترويجهما مادة " الشبو" المخدر في الرياض .. والكشف عن جنسيتهما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

1890d356-ab02-45fa-b0a0-692df299b3ed

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) .

وأظهر مقطع فيديو بثه سناب الداخلية ، حيث نصب أفراد شرطة الرياض كمينا لأحد المروجين ومراقبته ، ثم مداهمته أثناء بيعه للمخدرات لأحد الاشخاص التابع للأمن .

وقامت الشرطة بضبطه ثم مداهمة الاستراحة التي تم اتخاذها وكرا بمساعدة زميله وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) .

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما . وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا