الرئيس التنفيذي لنادي النصر يكشف عن مصير "كريستيانو " بعد خسارة كأس الملك

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينغا، عن مستقبل قائد الفريق كريستيانو رونالدو، بعد خسارة النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال فينغا: "كريستيانو سيستمر معنا، لقد أصبح دمه أصفر، كذلك المدير الفني للفريق لويس كاسترو مستمر في قيادة الفريق، لقد قدم نتائج جيدة مع الفريق".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": "لقد خسرنا المباراة بركلات الترجيح أمام الهلال، وكنا نستحق الفوز".

واختتم: لقد وصل المدير الرياضي الجديد فرناند هييرو، وسنعمل معه على تحسين وضع الفريق في الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح، في المبارة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة.