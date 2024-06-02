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الرئيس التنفيذي لنادي النصر يكشف عن مصير "كريستيانو " بعد خسارة كأس الملك

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صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينغا، عن مستقبل قائد الفريق ، بعد خسارة النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال فينغا: "كريستيانو سيستمر معنا، لقد أصبح دمه أصفر، كذلك المدير الفني للفريق لويس كاسترو مستمر في قيادة الفريق، لقد قدم نتائج جيدة مع الفريق".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": "لقد خسرنا المباراة بركلات الترجيح أمام الهلال، وكنا نستحق الفوز".

واختتم: لقد وصل المدير الرياضي الجديد فرناند هييرو، وسنعمل معه على تحسين وضع الفريق في الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح، في المبارة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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