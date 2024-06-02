شاهد.. حراج على الرطب والتمور في المدينة.. والكشف عن السعر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو حراج على الرطب والتمور في المدينة المنورة.
وسمع خلال الفيديو شخص يحرج قائلا: "أبيع على، 60 و 70 و 75 ريال"، و زاد السعر حتى 90 ريال.
وقال شخص خلال فيديو آخر :"اليوم 1- 6- 2024، جانا لونا من العوالي".
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو حراج على الرطب والتمور في المدينة المنورة.
وسمع خلال الفيديو شخص يحرج قائلا: "أبيع على، 60 و 70 و 75 ريال"، و زاد السعر حتى 90 ريال.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.