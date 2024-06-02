بالفيديو.. مواطن يروي قصة عمل عائلته بتجارة الأقمشة لأكثر من 90 عاما.. ويكشف الفرق بين أنماط الاستهلاك الآن و قديما

صحيفة الخليج 365: أجرى صانع المحتوى على التيك توك "الهاوي أبو عبدالله"، لقاء مع المواطن "حسن بن عبدالله بن غيث" تاجر أقمشة في الرياض؛ حيث تمتهن عائلته تجارة الأقمشة منذ أكثر من 90 عاما.

وقال بن غيث في الفيديو : أن بداية عملنا في تجارة الأقمشة كانت منذ أيام جدي ، حيث كان يعمل في بيع العيش والقهوة ثم اتجه إلى الأقمشة عام 1930 .

الهوية النجدية

وتابع : إننا نهتم بالهوية النجدية القديمة في الأقمشة التي كانت موجودة وأهلنا يعرفونها ، وفي هذا المحل أحاول أن أقدم ما لدينا من فن ولبس جميل ونبتعد عن الحضارة الغربية بحيث نكون متميزين.

وأردف: أكثر تطور شهدناه أيام الملك سعود رحمه الله حيث كان هناك حراك فني ولبس وترف ، ونحن ما زلنا محتفظين بهوية الرياض منذ عام 1960 حتى الآن .

تغير نمط الأستهلاك

واستكمل:أن نمط الأستهلاك تغير بين زمان والآن ، فسابقا كنا متصدرين في الزواجات والنخب ، والآن صار الشيء ثقافي أكثر ووطني أكثر وإبرازا للهوية .