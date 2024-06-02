شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار أعمال الإشراف الوقائي في المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة، أعمال الإشراف الوقائي للتأكد من سلامة دور الإيواء والمنشآت.

كما تعمل على توافر جميع اشتراطات السلامة فيها، والتزامها بتعليمات ولوائح الدفاع المدني في المسجد النبوي الشريف لسلامة ضيوف الرحمن. بث رسائل توعوية وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، تعزيز مراكز الدفاع المدني الثابتة والموسمية بوحدات التدخل السريع والدراجات النارية، لتحقيق زمن استجابة مثالي في الحالات الطارئة.

بالإضافة إلى بث رسائل توعوية عبر الشاشات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والطرق، والمناطق التي من المتوقع أن تشهد كثافة بشرية عبر وحدات الدفاع المدني المتحركة.