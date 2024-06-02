شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أتربة مثارة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الطقس في مناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الأحد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5)كم، على المهد والحناكية ووادي الفرع.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وتشهد مدن ومحافظات المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، لتلامس الـ 50 درجة مئوية.وعلى المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشهد طقسًا أكثر حرارة.فيما تشهد طقسًا لطيفًا على سلسلة جبال السروات مع ندرة في الأمطار.وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، قال لـ "اليوم": إن معظم مناطق المملكة سيعمها طقس حار، فيما سيكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.وذلك بدرجات حرارة تقترب من الـ 50 درجة مئوية مع انخفاض فرصة هطول الأمطار على المملكة بشكل عام، باستثناء المرتفعات الجنوبية والغربية ومرتفعات مكة المكرمة.