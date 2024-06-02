شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند طلبهم شرط نظامي لمنع وضبط مخالفي الأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الداخلية أهمية إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند طلبهم، مشددة أن هذا شرطا نظاميا لمنع وضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

ويسهم إبراز تصريح الحج لرجال الأمن في منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من تعريض أمـن وسلامة ضيوف الرحمن لكل ما يؤثر في أداء نسكهم.

كما تبذل الجهات الحكومية كافة جهودها من أجل ضمان سلامة الحجاج وأمنهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج من دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواء كان مواطناً أو مقيماً.