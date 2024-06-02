شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض جهود الأونروا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكَّدتْ رابطةُ العالم الإسلامي رفضَها واستنكارَها تصنيفَ سلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالةَ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ”الإرهاب”، في محاولةٍ مُستَهجَنَة لتقويض جهودِ الوكالة في تخفيف حِدَّة الكارثة الإنسانية التي يمُرُّ بها الشعب الفلسطيني.

‏وفي بيانٍ للأمانة العامة، شدَّدت الرابطة على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- الكفّ عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية كافة، ومن ذلك الالتزام بالقانون الدولي والإنساني في ما يتعلق بعمل المنظمات الدولية والإنسانية.