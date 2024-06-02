أول تعليق من رونالدو بعد خسارة النصر أمام الهلال في نهائي "كأس الملك"

صحيفة الخليج 365: علق لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارة النصر أمام الهلال في نهائي "كأس الملك".

وقال رونالدو في تغريدة عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "شكرا لكم جميعا على دعمكم هذا الموسم سنعود أقوى، لقد خسرنا مرتين في ركلات الترجيح لكننا سنعود أقوى".

وأكمل: "جائزة هداف الدوري السعودي، كان من الممكن تحقيقها فقط بمساعدة زملائي في الفريق وجميع الطاقم الفني والإداري".

الجدير بالذكر توج فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين.