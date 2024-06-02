شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن القيادة.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب رئيس السلفادور والان نبدء بالتفاصيل

حفل تنصيب رئيس السلفادور

ونقل نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لفخامة الرئيس نجيب بوكيلة ولحكومة وشعب السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيسًا لجمهورية السلفادور الصديقة، وذلك في العاصمة سان سلفادور.ونقل نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لفخامة الرئيس نجيب بوكيلة ولحكومة وشعب السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.