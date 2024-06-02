مصر: الكشف عن ملابسات وسبب اختفاء "فتاة المنصورة " في ظروف غامضة لمدة أسبوع

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن ملابسات وسبب اختفاء "فتاة المنصورة " في ظروف غامضة لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة: تبلغ لمركز شرطة ⁧دكرنس⁩ بمديرية أمن ⁧الدقهلية⁩ من مالك ورشة مقيم بدائرة المركز بغياب ابنته الطالبة عن مسكنهما.

وأوضحت أنه بإجراء التحريات تبين قيام شخصين وهما عامل وسائق مركبة توك توك" مقيمان بدائرة المركز تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة" باصطحابها إلى مدينة جمصة والإستيلاء على هاتفها المحمول، ومبلغ مالي وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة ⁧بنى عبيد⁩.

‏وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.