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هل الفلفل الحار يطول العمر؟.. شاهد: أخصائي تغذية يجيب ويكشف أيهما أفضل الأحمر أم الأخضر

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صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية الكويتي محمد العلي، عن فوائد غير متوقعة للفلفل الحار.

وقال العلي خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": يعتبر الفلفل الحار غني بالفيتامينات والمعادن " غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K" مفيد لصحة العظام.

وأضاف: مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار والتي تعطي اللاذعة والحرقان تساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض الكوليسترول الضار ويطول العمر.

وزاد: الفلفل الأحمر الحار غني بمادة اللوتين تساهم في تقوية العظام ومن مضادات الأكسدة القوية وتساعد في تحسين صحة العين.

وتابع: الفلفل الأحمر الحار غني بالفيتامينات والمعادن أكثر من الفلفل الأخضر الحار.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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