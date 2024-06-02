هل الفلفل الحار يطول العمر؟.. شاهد: أخصائي تغذية يجيب ويكشف أيهما أفضل الأحمر أم الأخضر

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية الكويتي محمد العلي، عن فوائد غير متوقعة للفلفل الحار.

وقال العلي خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": يعتبر الفلفل الحار غني بالفيتامينات والمعادن " غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K" مفيد لصحة العظام.

وأضاف: مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار والتي تعطي اللاذعة والحرقان تساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض الكوليسترول الضار ويطول العمر.

وزاد: الفلفل الأحمر الحار غني بمادة اللوتين تساهم في تقوية العظام ومن مضادات الأكسدة القوية وتساعد في تحسين صحة العين.

وتابع: الفلفل الأحمر الحار غني بالفيتامينات والمعادن أكثر من الفلفل الأخضر الحار.