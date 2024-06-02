السعودية | فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة ينهي تجهيزات المصلى النسائي بجامع سيد الشهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة تجهيزات المصلى النسائي بجامع سيد الشهداء، الذي يتسع لنحو 600 مصلية في إطار استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، لضمان أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

ويتميّز المصلى باحتوائه على ستة أبواب رئيسية تسهّل حركة الدخول والخروج، وتعزز الانسيابية والراحة للمصليات, إضافةً إلى تخصيص كراسي لكبار السن، لضمان راحتهم خلال أداء العبادات، وتوفير مصاحف مترجمة باللغة الكشميرية لخدمة الزائرات الناطقات بهذه اللغة.

وتعمل مراقبات ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة في المسجد على توجيه المصليات وتنظيم الصفوف بشكل منتظم لضمان أداء الصلاة بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى متابعة الإجراءات الأمنية وتطبيقها لضمان سلامة الجميع.