السعودية | فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة يفعّل خدمة “فعيل” للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فعلّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة “فعيل” خدمة الاتصال المرئي للإفتاء والرد على الاستفسارات الخاصة بالحج في جامع الميقات بـ٣٠ لغة عالمية بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين ومتخصصين في ظل خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله.

وتأتي خدمة الاتصال المرئي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج وضيوف الرحمن.