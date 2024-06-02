السعودية | أسواق طيبة تتأهب لاستقبال طلائع الرطب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تستعد أسواق المدينة المنورة لاستقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُّطب، التي تعد أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة، بالمزارع الواقعة في أطراف المنطقة وتحديدًا، وادي الصفراء.

وفي الأيام القادمة، ستشهد الأسواق نزول أنواع مختلفة من رُطب النخيل، مثل: الربيعة، والروثانة، ولونة مساعد، كما تعد من أول الأنواع التي تصل إلى الأسواق، يليه نزول المزيد من أنواع الرطب في الأسابيع القادمة.

وغالباً ما تكون الأسعار الأولية مرتفعةً بالبداية؛ نظراً لمحدودية المعروض، ولكن مع تزايد الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة، ستعتدل الأسعار تدريجيًا مقارنةً بوفرته.