السعودية | عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طلاب يؤدون اختبارات الفصل الثاني بمدارس جدة. (تصوير: مديني عسيري)

الخليج 365_الرياض

ينتظم نحو ستة ملايين طالب وطالبة في مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة في مقاعد الدراسة اليوم (الأحد)، لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، الذي يعد آخر الفصول الدراسية للعام الحالي، ما عدا طلاب وطالبات مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تم تقديم اختباراتها نظراً إلى قرب موسم الحج.

وستجرى الاختبارات للطلاب والطالبات من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي. وأكملت الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم كافة استعداداتها لكي يؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تربوية وتعليمية.

وأكدت وزارة التعليم على المدارس كافة بضرورة إكمال أعمال التصحيح للمواد أولاً بأول والمراجعة والتدقيق، ورصد الدرجات في نظام (نور) الإلكتروني؛ تمهيداً لإعلان النتائج بنهاية دوام الخميس القادم، مع حصر الطالبات والطلاب الغائبين بعذر لتتم إعادة اختباراتهم مع عودة المعلمين والمعلمات في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ.