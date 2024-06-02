خدمة لتوصيل الكتب إلى المدارس

تحتفي المدارس الثانوية هذا العام بتخريج أول دفعة من طلاب نظام المسارات والذي اعتمد لأول مرة عام 2022 بهدف تقديم أنموذج مطوّر للمرحلة الثانوية يجمع بين متطلبات القرن الحادي والعشرين والجوانب العلمية والمهارية المهمة للطالب في سوق العمل.

في المقابل أطلقت وزارة التعليم خدمة استلام الكتب من المطبعة مباشرة إلى المدرسة من خلال نظام فارس، وأوضحت الوزارة لمدراء المدارس عن إطلاق خدمة استلام الكتب مباشرة من المطبعة وذلك من خلال التسجيل بالدخول إلى نظام فارس والتأكد من استلام الكتب والأصناف والكمية المطلوبة وعند الاستلام يتم استكمال العملية من قبل المدير بالاعتماد والتأكيد على وصول الكمية.

بدائل وفرص

في عام 1443، أطلقت وزارة التعليم المرحلة الأولى من نظام المسارات المحددة للصف الأول الثانوي لمتابعة أفضل الممارسات العالمية، وتطوير وتحسين العملية التعليمية، انطلاقًا من فلسفتها بنقل الطالب من متلقٍ للمعرفة إلى مشارك ومنتج لها، بما يعزز تحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية 2030.

وجاء نظام المسارات الثانوي ليساعد في تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مسارًا يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده في الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي، كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل.

توسيع الخيارات

اعتمدت وزارة التعليم تفعيل الدليل الإرشادي لمدير المدرسة في نظام مسارات الثانوية العامة، والدليل الإرشادي لمنسق المسارات الذي تم إقراره في بداية العام الدراسي بتطبيق السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويهدف نظام مسارات الثانوية إلى إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ من خلال إيجاد جدول أكثر ثباتًا، وتوفير خيارات التعليم عن بُعد والتعلم المدمج التي تمنح فرصًا متنوعة للتعلم، إلى جانب توسيع الخيارات للطالب بعد حصوله على الشهادة الثانوية سواء التوجه للجامعة أو سوق العمل، ومنح الطالب شهادات مهنية ومهارية بالشراكة مع جهات تخصصية، إضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة والالتحاق بسوق العمل، من خلال مجموعة خبرات تعلم موجهة.

تبسيط المعلومة

إلى ذلك، ومع بدء، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي، يعيش الطلبة، أجواء ما يعرف بقلق الاختبار، بينما أكد تربويون لـ«دوت الخليج»، أن YouTube، يزيل قلق الاختبارات عند الطلبة، ويعتبر من أهم مصادر المعرفة، وتبسيط المعلومة، فهو يحتوي على شروحات لمعظم الموضوعات ولجميع المقررات الدراسية، وهي متوفرة لمعلمين ومعلمات متميزين، لذا يمكن للطلاب والطالبات الرجوع له لفهم أي موضوع تحتاجه. وأوضح الخبير التعليمي عبدالله السلطان بأن لهذا القلق المشروع، أسباب كثيرة أهمها: عدم الاستعداد الجيد للاختبار، لذا ولكي يتغلب الطلبة على هذا القلق فعليهم استخدام فنيّات متنوعة للمذاكرة الصحيحة والمثمرة.

المسارات الـ 5 الرئيسة

المسار العام

الصحة والحياة

علوم الحاسب والهندسة

إدارة الأعمال

المسار الشرعي

خارطة طريق للمذاكرة

• تنظيم الوقت

• تهيئة مكان المذاكرة

• قراءة الفهرس قبل بداية المذاكرة

• قراءة الصفحة لاستيعاب محتواها، ثم إعادة قراءتها بتركيز

• الفهم قبل الحفظ

• ضع أسئلة تتعلق بالدرس

• قم بشرح الدرس بصوت واضح ومسموع

• حل اختبارات سابقة.