السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض,في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك, كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .