روبوتات ونقاط لخدمة الحجاج

عملت وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي على تفعيل خطة موسم الحج من خلال تطبيق عدد من الخدمات التي تتمثل في توفير تطبيقات رقمية ومرشدين ومشايخ ونقاط ثابتة للإجابة على أسئلة الزائرين والحجاج، إضافة إلى دروس دائمة، كذلك توفير عدد من كبائن الاتصال لإرشاد السائلين وخدمة تعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة مع توفير 3 روبوتات توجيهية وكتب علمية.

كبائن اتصال

يتحصل الحاج على خدمات داخل المسجد النبوي من خلال الحضور للدروس العلمية أو الاستفادة من الكتب والمصاحف الموجودة بالمسجد أو المشاركة في المحاضر وتصحيح القراءة، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وتوفير مترجمي إشارة لترجمة الخطب، كما توفر الوكالة كبائن اتصال وكبائن ثابتة في ساحات المسجد النبوي للإجابة على السائلين والإرشاد بلغات مختلفة.

فعاليات وبرامج

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445، والتي تعد الخطة الأكبر للوكالة. وأوضح رئيس الشؤون الدينية، أن الخطة تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة؛ معلنًا إطلاق أكثر من 60 مبادرة رئيسية ومصاحبة، إلى جانب فعاليات وبرامج دينية تتضمن دروسًا علمية وتوجيهية وإرشادية؛ إضافة إلى تدشين 500 حلقة في المسجد النبوي؛ ودعم هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد النبوي بـ 250 موظفًا.

وحدة إمداد

زودت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بوحدة الإمداد والتجهيز الطبي بحج هذا العام سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق (صناديق مستهلكات التموين الطبي)، حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة.

وجهزت الوحدة التموين الطبي بأكثر من 10000 صندوق يحتوي على عشرة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، إضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 5 ملايين قطعة طبية في نقاط الإمداد يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر ودون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لــ(20-30) حالة طارئة عادية، و(15-20) حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، إضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.

خدمات للحجاج بالمسجد النبوي

4 تطبيقات رقمية

3 ربوتات توجيهية

مصاحف بلغة برايل

كتب علمية ودعوية

دروس دائمة

كبائن للاتصال للإجابة على السائلين

نقاط ثابتة للإجابة على السائلين

تعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة

ترجمة الخطب بلغة الإشارة وبلغات أخرى

بث رقمي