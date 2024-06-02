بعدما ظهر منهارا بالبكاء.. شاهد لاعب الأهلي السابق "محمد عبد الجواد" ينشر فيديو يجمعه بـ ⁧‫"خالد مسعد‬⁩" في مؤتمر اعتزاله

صحيفة الخليج 365: عبر لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق محمد عبدالجواد، عن فرحته بزميله خالد مسعد خلال مؤتمر اعتزاله.

ونشر عبدالجواد مقطع فيديو يجمعه بمسعد وعلق الأخير قائلا: والله نورتني، فمازحه الأول بقوله: أنا أقصر منك فرد مسعد: بس أنت أستاذي ومدربي، ثم عبرا عن مشاعر الصداقة والفرحة فيما بينهما وقال عبدالجواد: أنت أخ عزيز وغالي الله يوفقك أنت النور كله، ليرد الآخر: أنت عزوة وحبيبي ثم قبله.

وعلق عبدالجواد على الفيديو قائلا: فرحة لا توصف فرحة لا تقدر بثمن أقسم بالله فرحتي بالأخ العزيز الغالي الحبيب الخلوق المحترم خالد مسعد لم أجد لها كلمة تعبر عنها .

وأضاف: الله يحفظك من كل سوء ويوفقك ويرزقك ويعطيك حتى يرضيك يا حبيب أخوك.

وكان مقطع فيديو وثق لحظة بكاء عبدالجواد أثناء مؤتمر اعتزال زميله خالد مسعد، ورفض التحدث خلال المؤتمر.

والجدير بالذكر، وافق النادي الأهلي المصري على خوض مباراة مع النادي الأهلي، في حفل اعتزال خالد مسعد.