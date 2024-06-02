أول تعليق من الممثلة الإباحية "ستورمي" على إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

صحيفة الخليج 365: علقت الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ 34 تهمة في محاكمته الجنائية في نيويورك.

وقالت دانيلز، إنه يجب أن يُحكم على ترامب بالسجن، وأن يعمل في خدمة المجتمع، معتبرة أن المرشح الرئاسي "بعيد تماما عن الواقع"، وفق صحيفة "الغارديان".

وعبرت عن شعورها "بالصدمة" بعدما دانت هيئة محلفين في محكمة نيويورك ترامب بسرعة، مبينة أنها لا تستطيع الهروب من تهديدات القتل التي يوجهها لها أنصار ترامب، منذ كشفت فضيحة الأموال التي دفعها محامي ترامب آنذاك، مايكل كوهين، من أجل ضمان التزامها الصمت في الأيام التي سبقت الانتخابات الأميركية عام 2016، حول علاقة جنسية جمعتها مع ترامب قبل 10 سنوات.