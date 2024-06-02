منطقة باردة للحوم المنشآت الغذائية

خلصت ورشة متخصصة، حملت عنوان «سلامة الغذاء وحالات التسمم الغذائية وأثرها على المنشآت الغدائية» بتنظيم من إدارة اللجان القطاعية في غرفة الأحساء، إلى تخصيص منطقة باردة لأعمال تحضير اللحوم والدواجن والأسماك في المنشآت الغذائية، عبارة عن ثلاجة تحت الـ4 درجات مئوية، وارتداء العمالة في المنشأة ملابس خاصة بالبرودة، ومن المتوقع البدء في الأيام المقبلة تشغيل مختبر في المحافظة، والتأكد من النظافة الشخصية للعمالة في المنشآت الغذائية، وتبدأ الغرامات للمخالفين من 5 آلاف ريال.

كسر الحواجز

شدد المشاركون في الورشة، التي قدمها المدرب الدولي في مجال سلامة الأغذية يوسف النقيب، على ضرورة الالتزام بالتعامل الدقيق مع الثلاجات داخل المنشأة الغذائية، وذلك بفصل وترتيب المنتجات الغذائية في الثلاجات، والالتزام باستخدام الثلاجات المناسبة، وتخصيص كل ثلاجة لنوعية محددة من الأغذية، والالتزام بدرجة البرودة المناسبة، فلكل منتج غذائي درجة برودة خاصة به. ولضمان الاحتفاظ بدرجات البرودة يجب مراعاة «مرات فتح أبواب الثلاجات لكل منتج غذائي»، والتوقف عن استخدام ثلاجة المشروبات الغازية لتخزين المواد الغذائية الأخرى، ومنع تكدس الأغذية في الثلاجة. كما أوصوا بضرورة كسر الحواجز بين ملاك وعاملي المنشآت الغذائية وموظفي التفتيش في الأمانات والبلديات، لتقديم المزيد من الدعم والاستشارات ورفع مستويات الجودة في سلامة الأغذية.

لائحة داخلية

أكدت الورشة ضرورة إخضاع جميع العمالة في المنشأة الغذائية لدورات تدريبية في مجال سلامة وجودة الغذاء، والالتزام بالـ21 برنامجًا للمتطلبات الأولية للجودة، وتطبيق برنامج «هاسب» وتحليل المخاطر، وتفعيل دور إدارات الجودة في المنشآت الغذائية، وتفعيل كل الإدارات في المنشأة، لخدمة عمليات التصنيع، والوصول إلى تناغم بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة، علاوة على وضع لائحة داخلية داخل المنشأة، تتضمن تطبيق الأنظمة واللوائح والغرامات، لمعاقبة وتغريم العمالة المخالفة داخل المنشأة قبل رصد مفتشي الأمانات والبلديات في الزيارات التفتيشية، وفرض غرامات مالية كبيرة على المنشأة حتى تشعر العمالة بقيمة المخالفة، وأهمية الالتزام بعدم الوقوع فيها، وعقد اجتماعي بشكل يومي لأغراض التفتيش على النظافة الشخصية مع بداية الدوام.