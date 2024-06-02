شكرا لمتابعة خبر عن ‎حاج مغربي يروي رحلته إلى الحج قبل 30 عامًا وعودته مرة أخرى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث حاج مغربي، عن أولى تجاربه مع رحلة الحج قبل نحول 30 عامًا، مُشيرًا إلى التطوير الكبير في الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن.

وقال الحاج في حديثه” للعربية “:” وجدت اختلافا كبيرًا من حيث الخدمات والبرامج ومبادرة “طريق مكة” التي تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.”

‎وأضاف:” لمست تنظيمًا محكمًا في المدينة المنورة والمناسك وعشت خيرًا كبيرًا أتمنى أن يكتبه الله لكل مسلم لزيارة الأراضي المقدسة التي تتوقف إليها قلوب المسلمين كافة، مشيدًا برقي التعامل والترحيب به في المملكة.”

‎وتستمر الجهات في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة تسعى لراحة الحجاج وأداء مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.