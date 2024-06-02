مهم لمرضى السكري .. طبيبة تكشف ما يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل

صحيفة الخليج 365: كشفت الطبيبة المصرية نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة، عن فوائد تناول الزنجبيل خاصة لمرضى السكري.

وقالت، إن الزنجبيل بصفة عامة مفيد لصحة الجسم، بما في ذلك تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول كوب منه على تخفيف الغثيان والانتفاخ وفقدان الشهية،كما يحسن من حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، ويقلل من ألم المعدة وتشنجات القولون. حسب مصراوي .

وأشارت إلى أن مشروب الزنجبيل يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم، ويحسن من حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا فهو مشروب مهم للغاية لمرضى السكري،

كما يخفف من ألم العظام والعضلات، وكذلك يحسن من صحة القلب، ويساعد على تنظيم ضغط الدم.