الاتصال لم ينقطع قبل اختفائه.. شقيق المفقود "هتان شطا" في مصر يكشف تفاصيل آخر محادثات مع شقيقه

صحيفة الخليج 365: كشف هاني شطا شقيق المواطن المفقود في مصر "هتان شطا"، أن التواصل مع شقيقه لم ينقطع في الفترة الماضية – قبل فقدانه.

وأوضح أن جملة محادثات الواتس آب تدور في إطار الاطمئنان عن الأسرة، واشتياق العودة للوطن لحضور تخرج ابنته في المرحلة الثانوية، دونما يتحدث عن أي أمور قد تزعجه. حسب "العربية.نت".

ولفت إلى أنه ابتكر صور تشبيهية لشقيقه المفقود في القاهرة في إطار محاولته المساعدة للوصول إلى شقيقه، إذ استخدم برامج خاصة في تصميم وتحرير الصور من أجل تصميم نموذج مقرب يظهر ملامح هتان، وبالتالي يسهل للآخرين الوصول له في الأماكن المجاورة معرفة شكله وملامحه من أجل التسهيل في احتمالية العثور عليه، بعد فقدانه.

والجدير بالذكر، تواصل الأجهزة الأمنية في مصر، البحث عن هتان لتحديد مكانه وكشف ملابسات وغموض الواقعة.