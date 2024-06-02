شكرا لمتابعة خبر عن أب يودع ابنته في ليلة زفافها بدموع ممزوجه بالفرح وحزن الفراق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عكست الأفلام والمسلسلات مشاهد بكاء الأب عند توديع ابنته في حفل زفافها، ولكن أثبت أحد الآباء أن هذه المشاعر حقيقة على أرض الواقع.

‎وظهر أب في مقطع فيديو وهو يقوم بتوديع ابنته ليلة زفافها ولكنه لم يتغلب على المشاعر التي تكِن داخله، فأجهش بالبكاء.

وظهر الأب وهو يضم ابنته إلى صدره ومن ثم يبكي حزنًا وفرحًا على وصولها لبر الأمان لتبدأ حياة جديدة مع زوجها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” ما بين الحب والخوف عليها من المجهول والسعادة بها، علاقة الأب ببنته تبقى ” العلاقة الأسمى “.