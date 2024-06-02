شكرا لمتابعة خبر عن أمير منطقة تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها الـ33 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، أسماء الفائزين بجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية في عامها الـ33، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه يوم الأربعاء المقبل. وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية على الجائزة المهندس سعد بن محمد السواط ، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تم تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيرًا إلى أن الجائزة انطلقت منذ 33 عامًا بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك، وأصبحت هدفًا لكل مزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهًا بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة. وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي :

ورثة / إبراهيم صالح الشميمري – حسين محمد باهبري – جعفر سلامه التيماني- محمد رمضان القيسي – احمد عبدالهادي العيادي – عبدالعزيز الأسود العنزي- سليمان مطيع الحميدي- سعود عتيق راشد- عبدالرحمن ناصر الحامد- محمد حامد الشريف- عبدالمحسن سعود الشمري – بخيت مفلح الفاضلي – كمال محمد مسلم الجهني – عبدالمجيد سالم الامام – محمد فرج العطوي – محمد فالح صالح الفاضلي – محمد فلاح راضي العنزي – صالح بشير رحيل البلوي – سالم عتيق دخيل الله الحويطي – علي حميد قاسم العطوي – خلف هليل العنزي – ورثة / عبدالله طلق الحربي – سلمان علي محمد الجنوبي – ورثة / عبود حامد البلوي – علي بشير سلمان البلوي – صالح خازن الفليح – لافي الامعط غازي العنزي – سالم عيد سالم العطوي – محمد سلمان محمد البلوي – حمود خلف جمعه البلوي .