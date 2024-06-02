هل يمكن تجميد أجنة مريض السرطان؟.. بالفيديو.. استشاري يجيب

صحيفة الخليج 365: قال استشاري علاج العقم والإنجاب الدكتور حمد الصفيان، إن مريض السرطان يمكنه تجميد الأجنة أو البويضات قبل خضوعه للعلاج حتى لا يحكم عليه بالعقم.

وأضاف "الصفيان"، خلال حديثه ببرنامج "اليوم": "الآن يمكن تجميد الأجنة إلى أمد بعيد لمدة تتجاوز 10 و15 سنة".

وتابع أنه يجب حفظ الأجنة قبل الخضوع للعلاج الكيماوي لأنه يؤدي إلى العقم، وحتى يكون للأم فرصة الأمومة أو الأب بعد العلاج.

وأكمل: "في الماضي كانت نسبة حفظ الأجنة للمتزوجين أو البويضات لغير المتزوجين لا تتعدى سنين طويلة ونسبته 20%، الآن وصلت النسبة لـ 80%".