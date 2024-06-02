بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود "هتان شطا" على آخر صور التقطت لشقيقه قبل اختفائه بساعات في القاهرة

صحيفة الخليج 365: علق هاني شطا، شقيق المفقود في مصر "هتان شطا" على آخر صور التقطت لشقيقه قبل اختفائه بساعات.
آخر صور
مسار
وتابع: "ربما كان الحديث عن استقلاله لأحد السيارات من موقف السيارات، يبشر بخير، خاصة في حال القدرة على تتبع السيارة، يمكن أن نعرف المسار الذي تحرك فيه وإلى أين وصل، وإن شاء الله يسهم هذا في جهود السلطات المصرية في سبيل العثور عليه".
وتعليقا على البيان الذي صدر عن مصدر أمني، وأشار إلى أن "هتان" ربما أصيب بمرض نفسي، وغادر شقته بالقاهرة تاركًا كل متعلقاته الشخصية بها؛ قال "هاني": بشكل مباشر نحن لا نعلم ما حدث مع "هتان" منذ يوم 14 أبريل حتى 22 أبريل، وربما يكون مر بصدمة معينة أو تعرض لحادث أثر عليه نفسيًّا، ولكن قبل هذا اليوم "14 أبريل"، كانت الأمور طبيعية جدًّا، ويواصل نشاطه العملي والتعليمي، ولا نستطيع أن نؤكد إن كان ما حدث بين 14 و22 أبريل قد أدى إلى اختفائه".
الاختفاء