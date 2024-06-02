شكرا لقرائتكم خبر عن بخدمات متكاملة.. تشغيل مركز مدينة الحجاج في القصيم لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شغّل تجمع القصيم الصحي الخميس الماضي، خدماته الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن في مركز صحي مدينة الحجاج لموسم 1445، والذي يستمر في تقديم خدماته الطبية العلاجية والوقائية للمستفيدين طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة عمل حتى الانتهاء من موسم الحج.

ولفت التجمع إلى أنه بدأ منذ وقت مبكر في التحضيرات المطلوبة والاستعدادات اللازمة لتجهيز المركز ودعمه باحتياجاته من الطواقم الطبية المؤهلة وتعزيزه بالكوادر الفنية والإدارية المدربة، بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوية ومستلزمات التموين الطبي، إلى جانب الخدمات اللوجستية المساندة التي يحتاجها لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمتجهين إلى العاصمة المقدسة عبر طريق القصيم المدينة السريع.

الخدمات الطارئة والنقل الإسعافي



وأشار التجمع إلى تشغيل خدمات التدخل والنقل الإسعافي للحالات الحرجة والطارئة في المركز وتحويلها بصورة فورية إلى المستشفيات المتخصصة بالمنطقة، كما حرص التجمع على توفير جميع العلاجات واللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية وغيرها من الاشتراطات الصحية المطلوبة لمنح تصاريح الحج خلال فترة تشغيل مركز صحي مدينة الحجاج.



ونوه إلى أن خدمات المركز تشتمل إلى جانب الرعاية الصحية تقديم حزمة من البرامج التوعوية والتثقيف الصحي لضيوف الرحمن، وتعريفهم بالاحترازات التي تجنبهم الإصابة بالأمراض الشائعة التي قد يتعرضون لها أثناء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام والعودة منه بسلام.جذير بالذكر أن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي قدمها مركز مدينة الحجاج بالقصيم خلال موسم حج العام الماضي 1444 بلغ 418 حاجاً وحاجة.