شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية تعلن جاهزيتها لموسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة المياه الوطنية عن اكتمال خطتها التشغيلية والفنية لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال موسم حج 1445هـ.

وأكدت الشركة جاهزيتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام منذ وقت مبكر، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الجاهزية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- إلى تسخير جميع الإمكانات، وتقديم كل الخدمات المائية والبيئية لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقالت: “عملنا منذ وقت مبكر على وضع الخطط والإستراتيجيات والاستفادة من الدروس السابقة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، بكميات خزن تشغيلي وإستراتيجي يتجاوز (3.

2) ملايين متر مكعب، وبمتوسط كميات ضخ يومي يتجاوز (750) ألف متر مكعب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبمتوسط ضخ يصل إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميًا في يوم عرفة، وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستنفذ الخطة كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم (2000) موظف”.

وأوضحت الشركة أنها نفذت مؤخرًا (10) مشاريع مائية وبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تتجاوز (158) مليون ريال، سعيًا منها لتطوير البنية التحتية، ودعم إمدادات المياه، ورفع كفاءة الشبكات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزيادة سعة خطوط نقل مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان تقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أنها سخرت التقنيات الذكية لإدارة المنظومة المائية بموسم الحج، حيث يتم متابعة العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال غرف المراقبة والتحكم عبر نظام (سكادا).

وبيّنت أن ضخ المياه سيكون مستمرًا على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة المخدومة بشبكات المياه بمعدل (21) ساعة يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة (الأشياب) التابعة للشركة بمكة المكرمة بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لتلبية طلبات الصهاريج لسكان الأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه خلال الموسم.

وأبانت أن المختبر المركزي مجهز بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والإستراتيجية ، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة حرصًا من الشركة على جودة المياه، مؤكدةً أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من (4100) فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج.