شاهد.. ردة فعل جورجينا صديقة رونالدو لحظة ضياع ضربة الجزاء الأخيرة للنصر وخسارته كأس الملك وبكاء صديقها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر الفيديو جورجينا وهي تترقب لضربة الجزاء الأخيرة للنصر والتي تصدها لها حارس مرمى الهلال ياسين بونو، جورجينا، حيث تفاجأت بالخسارة وظهر عليها الحزن، خاصة بعد تأثر وبكاء صديقها رونالدو.

وخسر النصر نهائي كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح، في المباراة التي حضرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوج الفريق الفائز بالكأس برعاية خادم الحرمين الشريفين.