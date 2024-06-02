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شاهد.. ردة فعل جورجينا صديقة رونالدو لحظة ضياع ضربة الجزاء الأخيرة للنصر وخسارته كأس الملك وبكاء صديقها

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر ، بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر الفيديو جورجينا وهي تترقب لضربة الجزاء الأخيرة للنصر والتي تصدها لها حارس مرمى الهلال ياسين بونو، جورجينا، حيث تفاجأت بالخسارة وظهر عليها الحزن، خاصة بعد تأثر وبكاء صديقها رونالدو.

وخسر النصر نهائي كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح، في المباراة التي حضرها ولي العهد الأمير وتوج الفريق الفائز بالكأس برعاية خادم الحرمين الشريفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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